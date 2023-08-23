– Пока нет новостей касательно Оздоева. Кажется, что, скорее всего, ему не одобрят визу, – приводит ответ пресс-службы клуба "СЭ".
Ранее стало известно о возникновении проблем с получением визы Великобритании у российского полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева. Гостевая встреча с "Хартс" запланирована на четверг, 24 августа, в Эдинбурге. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по московскому времени.
Оздоев пополнил состав клуба из Салоников в августе, перейдя из турецкого клуба "Фатих Карагюмрюк". Дебют россиянина за ПАОК состоялся 10 августа в выездной игре 3-го отборочного раунда Лиги конференций с хорватским "Хайдуком" (0:0).
Пресс-служба УЕФА выступила с официальным заявлением по поводу ситуации Оздоева, проинформировав, что "все требования к поездкам, включая подачу заявлений на визу, относятся к сфере ответственности команд-участниц".
Пресс-служба ПАОКа: скорее всего, Оздоеву не одобрят визу Великобритании
Пресс-служба греческого клуба ПАОК рассказала о текущей ситуации с получением визы Великобритании российским полузащитником команды Магомедом Оздоевым.
Фото: ФК ПАОК