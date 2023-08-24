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Sport24: "Рубин" хочет расстаться с нападающими Фамейе и Лисаковичем

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Казанский "Рубин" намерен расстаться с ганским нападающим Джоэлем Фамейе и форвардом сборной Белоруссии Виталием Лисаковичем.
Фото: ФК "Рубин"
Как утверждает источник, татарстанский клуб рассматривает вариант с трансфером 26-летнего ганца в другую команду, а также желает отдать 25-летнего белоруса с правом выкупа. В качестве альтернативного варианта "Рубин" согласится продать Лисаковича за сумму примерно в 1 млн евро.

Контракты с обоими игроками рассчитаны до конца сезона-2024/25. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фамейе в 1,5 млн евро, Лисаковича – в 1,2 млн. В новом розыгрыше чемпионата России Ганец забил 2 гола в трех матчах за "Рубин". Лисакович появился на поле в двух из пяти матчей РПЛ, но не отметился результативными действиями.

Источник: Sport24


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