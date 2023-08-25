"Какие у меня ассоциации с русским человеком? А кто такой русский мужик? Кто пьет 100 граммов водки и заедает салом? Все русские — очень закрытый народ, нелегко с вами подружиться. Когда я играл в России, мне было легче, так как я быстро выучил язык", — сказал Якубко.
43-летний Якубко выступал в России за "Сатурн", "Химки", "Москву", московское "Динамо" и "Амкар". Всего в чемпионате России спортсмен отыграл 151 матч, в которых забил 23 гола и отдал 12 результативных передач. Также на его счету пять матчей в Кубке России, два гола и две результативные передачи.
Источник: "РБ Спорт".
Якубко: кто такой русский мужик? Кто пьет 100 грамм водки и заедает салом? У вас закрытый народ
Бывший нападающих российских команд Мартин Якубко высказался о российском народе.
Фото: ФК "Амкар"