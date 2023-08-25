"Мы на связи с некоторыми ребятами. Они пишут нам, спрашивают, как дела. Но редко, могу понять, такая ситуация", — сказал Карасёв.
Напомним, что в сентябре Сергей Карасёв впервые за долгое время примет участие на сборах судей УЕФА. Российского судью пригласили на них впервые после событий февраля 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Карасев — об общении с иностранными судьями: они пишут нам, спрашивают, как дела. Но редко
Российский судья Сергей Карасёв признался, что не часто общается с иностранными коллегами.
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