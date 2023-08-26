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Личка: оставалось 20 или 30 секунд и "Динамо" могло забрать 3 очка у "Рубина"

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Главный тренер "Динамо" Марцел Личка прокомментировал упущенную победу над "Рубином" в 6-м туре РПЛ (2:2).
Фото: ФК "Динамо"
- В футболе ты иногда теряешь очки, иногда набираешь. С "Зенитом" мы тоже забили в добавленное время, сегодня соперник сделал то же самое. В первом тайме я не был доволен интенсивностью игры, подходами в штрафной и ударами. Во втором тайме сразу красная карточка, а нам надо было еще и отыгрываться. Пробовали, искали, было тяжело, не хватало одного игрока. Но команда собралась, еще больше доминировала. Получилось забить два гола. Оставалось 20 или 30 секунд, мы могли забрать три очка, но нужно отдать должное сопернику.

Московское "Динамо" упустило победу над "Рубином" в матче 6-го тура российской Премьер-лиги (2:2). Казанцы играли в большинстве с 56-й минуты встречи, ведя в счете 1:0. Однако хозяева поля пропустили гол спустя всего три минуты после того, как за вторую желтую карточку был удален защитник москвичей Николас Маричал. Гости вышли вперед на 74-й минуте благодаря точному дальнему удару футболиста "бело-голубых" Дмитрия Скопинцева, ассистентом которому выступил уругвайский игрок обороны Диего Лаксальт. Спас свою команду от поражения вышедший на замену на 70-й минуте нападающий "Рубина" Джоэль Фамейе. Форвард замкнул передачу Александра Ломовицкого на пятой компенсированной к основному времени матча минуте.

Источник: "Матч ТВ"


Личка Динамо Рубин
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