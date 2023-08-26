"Готовлюсь и тренируюсь. Общаемся [с клубами], но нет никакой конкретики. Медиалига? Думаю заявлюсь туда, на всякий случай. Но не буду пока что что-то еще говорить", — сказал Глушаков.
36-летний Глушаков находится без клуба после окончания прошлого сезона, когда покинул "Пари НН". Ранее спортсмен выступал за "Химки", "Ахмат", "Спартак" и "Локомотив". Глушаков заявлял, что не завершил карьеру и хочет поиграть на высоком уровне.
Источник: Sport24.
Глушаков: заявлюсь в Медиалигу, на всякий случай
Российский полузащитник Денис Глушаков заявил, что, вероятно, заявится на новый сезон Медиалиги, но пока не уверен в том, где продолжит карьеру.
Фото: ФК "Химки"