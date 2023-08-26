Глушаков: заявлюсь в Медиалигу, на всякий случай

Российский полузащитник Денис Глушаков заявил, что, вероятно, заявится на новый сезон Медиалиги, но пока не уверен в том, где продолжит карьеру.

Фото: ФК "Химки"





36-летний Глушаков находится без клуба после окончания прошлого сезона, когда покинул "Пари НН". Ранее спортсмен выступал за "Химки", "Ахмат", "



Источник: "Готовлюсь и тренируюсь. Общаемся [с клубами], но нет никакой конкретики. Медиалига? Думаю заявлюсь туда, на всякий случай. Но не буду пока что что-то еще говорить", — сказал Глушаков.36-летний Глушаков находится без клуба после окончания прошлого сезона, когда покинул "Пари НН". Ранее спортсмен выступал за "Химки", "Ахмат", " Спартак " и " Локомотив ". Глушаков заявлял, что не завершил карьеру и хочет поиграть на высоком уровне.Источник: Sport24