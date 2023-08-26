"Как все блогеры травили Кофрие! А он только хорошее говорит и о клубе, и о стране. И не уехал бесплатно, не сбежал. Наоборот, благодаря приходу Кофрие удалось до конца контракта оставить Жиго — он поддерживал его в сложной личной ситуации с сыном..." — сказала Салихова.
26-летний Кофрие выступал за "Спартак" с 2021 по 2022 год. За московскую команду защитник в 26 матчах отдал результативную передачу и заработал три красные карточки. Вместе со "Спартаком" Кофрие выиграл Кубок России.
В 2022 году Кофрие был арендован французским клубом "Клермон", а спустя год выкуплен за 3,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).
Источник: Sport24.
Салихова: все блогеры травили Кофрие, а он говорит про "Спартак" и Россию только хорошее
Зарема Салихова считает, что болельщики "Спартака" незаслуженно критиковали экс-защитника команды Максимилиано Кофрие.
Фото: ФК "Спартак"