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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
17:30
БалтикаНе начат
П1 2.21X 3.75П2 3.2
Сочи
20:00
ЛокомотивНе начат
П1 2.5X 3.75П2 2.8

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Енисей
14:00
СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.65X 3.25П2 2.75
Акрон
17:00
ТюменьНе начат
П1 1.77X 3.65П2 4.8
Нефтехимик
18:00
РодинаНе начат
П1 2.65X 3.2П2 2.75
Черноморец
19:00
КАМАЗНе начат
П1 2.25X 3.3П2 3.3
Динамо Мх
19:00
ШинникНе начат
П1 1.8X 3.5П2 4.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
16:00
Манчестер СитиНе начат
П1 16X 7.4П2 1.2
Бернли
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 3.5X 3.6П2 2.15
Ньюкасл
18:30
ЛиверпульНе начат
П1 2.34X 3.9П2 2.9

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вильярреал
18:30
БарселонаНе начат
П1 3.55X 3.7П2 2.13
Валенсия
20:30
ОсасунаНе начат
П1 1.93X 3.45П2 4.5
Атлетик
22:30
БетисНе начат
П1 2.04X 3.55П2 3.85

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фиорентина
19:30
ЛеччеНе начат
П1 1.72X 3.85П2 5.4
Ювентус
19:30
БолоньяНе начат
П1 1.57X 4.3П2 6.2
Наполи
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.37X 5.8П2 8.4
Лацио
21:45
ДженоаНе начат
П1 1.63X 4.1П2 5.8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.5X 3.65П2 2.8
Бавария
18:30
АугсбургНе начат
П1 1.12X 11П2 21

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ренн
14:00
ГаврНе начат
П1 1.48X 4.7П2 7
Монпелье
16:00
РеймсНе начат
П1 2.43X 3.6П2 2.95
Страсбур
16:00
ТулузаНе начат
П1 2.22X 3.55П2 3.35
Клермон
16:00
МецНе начат
П1 2.03X 3.65П2 3.8
Лорьян
18:05
ЛилльНе начат
П1 3.85X 3.7П2 2
Ницца
21:45
ЛионНе начат
П1 2.18X 3.7П2 3.3
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Салихова: все блогеры травили Кофрие, а он говорит про "Спартак" и Россию только хорошее

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Зарема Салихова считает, что болельщики "Спартака" незаслуженно критиковали экс-защитника команды Максимилиано Кофрие.
Фото: ФК "Спартак"
"Как все блогеры травили Кофрие! А он только хорошее говорит и о клубе, и о стране. И не уехал бесплатно, не сбежал. Наоборот, благодаря приходу Кофрие удалось до конца контракта оставить Жиго — он поддерживал его в сложной личной ситуации с сыном..." — сказала Салихова.

26-летний Кофрие выступал за "Спартак" с 2021 по 2022 год. За московскую команду защитник в 26 матчах отдал результативную передачу и заработал три красные карточки. Вместе со "Спартаком" Кофрие выиграл Кубок России.

В 2022 году Кофрие был арендован французским клубом "Клермон", а спустя год выкуплен за 3,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Источник: Sport24.


Клермон Спартак Лига 1 Салихова
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