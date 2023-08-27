"Когда "Краснодар" упустил победу с "Локомотивом", я сказал, что им нужна стабильность в наборе очков. За счет чего она достигается? Должен быть характер. Должны быть люди, которые это проходили. Победные традиции прививаются, потихонечку они обретут дух победителя, без него тяжело что-то выиграть", — сказал Широков.
42-летний Широков играл за краснодарскую команду в 2014, а также в 2015 году. Всего за "Краснодар" полузащитник в 21 матче забил семь голов и отдал столько же результативных передач.
"Краснодар" нынешний сезон начал с четырёх побед подряд, однако затем потерял очки в матче с "Локомотивом" (1:1) и "Факелом" (0:0). Команда Владимира Ивича продолжает оставаться на первом месте, но "Зенит" за счёт победы над "Уралом" сократил отставание от лидера до одного очка.
Источник: "КП Спорт".
Широков — о "Краснодаре": нужна стабильность, нужно обрести дух победителя
Бывший полузащитник "Краснодара" Роман Широков считает, что краснодарской команде не хватает стабильности в наборе очков.
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