"Считаю, что мы переиграли "Ростов". Они не нанесли ни одного удара в створ. А у нас было моментов 8-10", — сказал Сулейманов.
"Пари НН" набрал семь очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы. В следующем туре команда сыграет дома с "Рубином" (2 сентября), а до этого проведёт матч Кубка России с "Краснодаром" (29 августа).
Источник: Sport24.
Сулейманов: "Пари НН" переиграл "Ростов". Они не нанесли ни удара в створ, у нас было 8-10 моментов
Нападающий "Пари НН" Тимур Сулейманов высказался после победы над "Ростовом" (1:0) в 6-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Пари НН"