"Гол Скопинцева? Великолепный гол! Дима — молодец. Попал наконец со своей правой коряги. Жаль, это не помогло нам победить", — сказал Тюкавин.
В нынешнем сезоне 21-летний Тюкавин в восьми матчах во всех турнирах забил три гола и отдал две результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до конца текущего сезона, но стороны ведут переговоры о продлении.
Источник: "РБ Спорт".
Тюкавин — о голе Скопинцева: попал наконец со своей правой коряги. Жаль, не помогло победить "Рубин"
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин прокомментировал забитый гол одноклубника Дмитрия Скопинцева в ворота "Рубина" (2:2) в матче 6-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"