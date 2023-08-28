"Меня не оказалось в расширенном списке сборной России? Не попал — получается, не достоин. Значит, надо много работать", — сказал Олейников.
25-летний Олейников выступал за молодёжную сборную России до 20 лет, в составе которой в трёх матчах забил два гола. В нынешнем сезоне за "Ахмат" у спортсмена три результативные передачи в восьми встречах.
Источник: Sport24.
Олейников: не попал в расширенный список сборной? Получается, не достоин. Значит, надо много работать
Нападающий "Ахмата" Иван Олейников прокомментировал своё непопадание в расширенный список сборной России.
Фото: ФК "Ахмат"