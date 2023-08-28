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Карраскаль: перед переходом в "Динамо" общался с Бальбуэна и Маричалем. Они говорили только хорошее

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Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль признался, что перед трансфером в московский клуб обсуждал свой переходе с футболистами команды Фабианом Бальбуэна и Николасом Маричалем.
Фото: ПФК ЦСКА
"Перед переходом в Динамо общался с Бальбуэна и Маричалем. Они говорили только хорошее", — сказал Карраскаль.

25-летний Карраскаль собирается задержаться в московской команде на долгие годы: спортсмен родом из Колумбии подписал с бело-голубыми соглашение на четыре сезона. В нынешнем сезоне он не успел выйти на поле в матчах за ЦСКА, так как восстанавливался после повреждения.

Источник: Sport24.


Маричаль Бальбуэна Карраскаль Динамо
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