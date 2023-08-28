"Перед переходом в Динамо общался с Бальбуэна и Маричалем. Они говорили только хорошее", — сказал Карраскаль.
25-летний Карраскаль собирается задержаться в московской команде на долгие годы: спортсмен родом из Колумбии подписал с бело-голубыми соглашение на четыре сезона. В нынешнем сезоне он не успел выйти на поле в матчах за ЦСКА, так как восстанавливался после повреждения.
Источник: Sport24.
Карраскаль: перед переходом в "Динамо" общался с Бальбуэна и Маричалем. Они говорили только хорошее
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль признался, что перед трансфером в московский клуб обсуждал свой переходе с футболистами команды Фабианом Бальбуэна и Николасом Маричалем.
Фото: ПФК ЦСКА