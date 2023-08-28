"Не сказал бы, что в этом есть что-то удивительное. Понятное дело, череда поражений", — сказал Олейников.
Ташуев работал в "Ахмате" с сентября 2022 года, приведя команду в первый же сезон к пятому месту в чемпионате России. В августе 2023 года он был освобождён от занимаемой должности, на его место пришёл Мирослав Ромащенко.
Источник: Sport24.
Олейников: не вижу ничего удивительного в отставке Ташуева
Нападающий "Ахмата" Иван Олейников не видит ничего удивительного в отставке с поста главного тренера команды Сергея Ташуева.
Фото: ФК "Ахмат"