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Карраскаль: стараюсь изучать русский, но это сложно

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Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль признался, что ему сложно даётся изучение русского языка.
Фото: Матч ТВ
"Стараюсь изучать русский, но это сложно, потому что отличается алфавит. Но уже понимаю много футбольных терминов", — сказал Карраскаль.

25-летний Карраскаль играет в России с февраля 2022 года, когда перешёл в ЦСКА из "Ривер Плейта" на правах аренды до конца сезона. Затем армейцы воспользовались опцией выкупа игрока, подписав с ним долгосрочный контракт. 27 августа 2023 года было объявлено о переходе Карраскаля в "Динамо".

Источник: Sport24.


Карраскаль Динамо
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