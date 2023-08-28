"Стараюсь изучать русский, но это сложно, потому что отличается алфавит. Но уже понимаю много футбольных терминов", — сказал Карраскаль.
25-летний Карраскаль играет в России с февраля 2022 года, когда перешёл в ЦСКА из "Ривер Плейта" на правах аренды до конца сезона. Затем армейцы воспользовались опцией выкупа игрока, подписав с ним долгосрочный контракт. 27 августа 2023 года было объявлено о переходе Карраскаля в "Динамо".
Источник: Sport24.
Карраскаль: стараюсь изучать русский, но это сложно
Полузащитник "Динамо" Хорхе Карраскаль признался, что ему сложно даётся изучение русского языка.
Фото: Матч ТВ