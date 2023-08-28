"Вроде как Карпин все-таки нашел свое место, где ему очень нравится. Но вдруг с ним втихаря кто-то ведет переговоры из "Спартака", а "Ростов" поэтому плохо играет. Может Карпин волнуется и не может собраться. Но на самом деле нюансы и результаты исходят не только от тренера", — сказал Первак.
В шести турах чемпионата России по футболу "Ростов" набрал семь очков и занимает в турнирной таблице 10-е место. Прошлый сезон закончился для команды на четвёртом месте. В следующем туре команда Валерия Карпина сыграет дома с московским "Динамо", а до этого встретится с "Локомотивом" в Кубке России. Эта встреча также пройдёт дома.
Источник: "Спорт день за днём".
Первак: вдруг с Карпиным втихаря кто-то ведет переговоры из "Спартака", а "Ростов" поэтому плохо играет
Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Первак высказался о последних результатах "Ростова".
Фото: СЭ