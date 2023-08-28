"Каждый делает вне поля то, что хочет. Но в первую очередь мы футболисты. Квинси — мой брат, я всегда поддержу его без всяких сомнений", — сказал Бонгонда.
Напомним, Квинси Промес активно занимается съёмкой клипов, один из них он снял с действующим футболистом "Атлетико", своим другом Мемфисом Депаем. В своих клипах Промес показывает роскошную жизнь, музыка футболиста исполняется в стиле рэп.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Бонгонда — о новом клипе Промеса: Квинси — мой брат, я всегда поддержу его без всяких сомнений
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда рассказал о своей реакции на новый клип одноклубника Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"