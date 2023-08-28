Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Арсенал Тула
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
П1 2.77X 2.4П2 3.6
Райо Вальекано
22:30
АтлетикоНе начат
П1 4.2X 3.5П2 2.03

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Салернитана
0 - 1 0 1
Удинезе2 тайм
П1 20X 4.75П2 1.27
Кальяри
21:45
ИнтерНе начат
П1 7.4X 4.9П2 1.48
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Бонгонда — о новом клипе Промеса: Квинси — мой брат, я всегда поддержу его без всяких сомнений

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник "Спартака" Тео Бонгонда рассказал о своей реакции на новый клип одноклубника Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Каждый делает вне поля то, что хочет. Но в первую очередь мы футболисты. Квинси — мой брат, я всегда поддержу его без всяких сомнений", — сказал Бонгонда.

Напомним, Квинси Промес активно занимается съёмкой клипов, один из них он снял с действующим футболистом "Атлетико", своим другом Мемфисом Депаем. В своих клипах Промес показывает роскошную жизнь, музыка футболиста исполняется в стиле рэп.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Промес Спартак Бонгонда
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится