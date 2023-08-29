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Ташуев – о лидерстве "Краснодара" в РПЛ: это команда с потенциалом, который должен быть реализован давно

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Бывший главный тренер грозненского "Ахмата" Сергей Ташуев высказался о лидерстве "Краснодара" в турнирной таблице текущего розыгрыша РПЛ.
Фото: РИА Новости
– "Краснодар" — команда с потенциалом, который должен быть реализован давно. Поэтому сегодня они в лидерах чемпионата. Состав хороший, тренер правильный. Он нашел правильную систему игры, — цитирует Ташуева "Матч ТВ".

После шести туров Российской Премьер-Лиги "Краснодар" сумел записать в свой актив 14 набранных баллов. Южане располагаются на первом месте в турнирной таблице. При этом в двух последних матчах чемпионата страны "быки" не смогли победить. Они сыграли вничью с московским "Локомотивом" (1:1) и поделили очки с воронежским "Факелом" (0:0). В седьмом туре РПЛ "Краснодар" сразится со столичным "Спартаком". Данная встреча состоится второго сентября.


Ташуев Краснодар Ахмат
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