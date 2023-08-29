– Сумма компенсации за Карраскаля существенно ниже, чем в последних сообщениях. Она ниже 7 миллионов евро, – цитирует Пивоварова "Чемпионат".
27 августа московское "Динамо" анонсировало подписание контракта с полузащитником Хорхе Карраскалем на срок до конца сезона-2026/27. Трудовой договор с 25-летним парагвайцем предусматривает опцию продления еще на год. По информации СМИ, сумма трансфера составила 5,5 млн евро и 1,5 млн евро в качестве бонусов.
В минувшем сезоне Карраскаль записал на свой счет 12 результативных действий за ЦСКА в 34 играх чемпионата и Кубка России. Рыночная стоимость парагвайца оценивается порталом Transfermarkt в 7 млн евро. Главный тренер "Динамо" Марцел Личка пообещал журналистам, что новичок "бело-голубых" примет участие в сегодняшней кубковой встрече со "Спартаком".
Гендиректор "Динамо" Пивоваров: сумма компенсации за Карраскаля ниже 7 млн евро
Гендиректор "Динамо" Павел Пивоваров опроверг информацию о том, что сумма трансфера парагвайского полузащитника Хорхе Карраскаля из ЦСКА обошлась "бело-голубым" в 7 млн евро.
Фото: ФК "Динамо"