– В этом дерби нет фаворита. Почти в каждом дерби у команд шансы на победу равны. Уверен, что "Спартаку" будет очень тяжело в этой игре. У "красно?белых" сейчас началась серия неудачных матчей, явный спад, из которого будет сложно вылезти.
Гильермо Абаскаль вечно меняет стартовый состав – так быть не должно. Считаю, это неправильно. У игроков нет сыгранности друг с другом, это сказывается на результатах. "Динамо" последние две игры провело на неплохом уровне. Нас ждет шикарный матч, – приводит слова Граната "Чемпионат".
Сегодня, 29 августа, "Спартак" на своем поле примет "Динамо" в столичном дерби в рамках 3-го тура группы D Пути РПЛ Кубка России. Игра состоится на стадионе "Открытие Банк Арена". Стартовый свисток арбитра из Димитрова Виталия Мешкова прозвучит в 19:30 по московскому времени. После двух туров "Спартак" лидирует в квартете, набрав 6 очков и опережая идущее вторым "Динамо" на 2 очка.
В минувшие выходные "Спартак" дома сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (0:0), впервые в сезоне не пропустив и не забив. Таким образом, команда Гильермо Абаскаля продлила свою серию без побед до трех матчей и опустилась на 7-е место в таблице Российской Премьер-Лиги. "Динамо" в Казани упустило победу над "Рубином" (2:2), пропустив второй гол в компенсированное время. После шести туров РПЛ "бело-голубые" замыкают топ-5.
Гранат: у "Спартака" явный спад, из которого будет сложно вылезти. Неправильно, что Абаскаль вечно меняет состав
Бывший защитник "Спартака" и "Динамо" Владимир Гранат поделился ожиданиями от кубкового дерби между "красно-белыми" и "бело-голубыми".
Фото: ФК "Спартак"