Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Сочи
17:15
ЦСКАНе начат
П1 3.45X 3.55П2 2.22
Ахмат
17:15
Крылья СоветовНе начат
П1 2.34X 3.6П2 3.1
Ростов
19:30
ЛокомотивНе начат
П1 2.4X 3.7П2 2.9
Балтика
19:30
ЗенитНе начат
П1 3.85X 3.65П2 2.01
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Metaratings: "Лилль" предложил 11 млн евро за полузащитника "Спартака" Денисова

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Полузащитник московского "Спартака" Даниил Денисов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, клуб Лиги 1 "Лилль" предложил "Спартаку" 11 млн евро за переход 20-летнего россиянина. Однако отмечается, что спортивный директор "красно-белых" Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать французской команде в трансфере Денисова. При этом издание сообщает, что сумма отступных, предусмотренная контрактом, составляет 15 млн евро.

Денисов выступает за "Спартак" с 2019 года. В 56 играх в составе "красно-белых" он забил один мяч и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.

Источник: Metaratings


Спартак Лилль Лига 1 Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится