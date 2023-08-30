Как утверждает источник, клуб Лиги 1 "Лилль" предложил "Спартаку" 11 млн евро за переход 20-летнего россиянина. Однако отмечается, что спортивный директор "красно-белых" Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать французской команде в трансфере Денисова. При этом издание сообщает, что сумма отступных, предусмотренная контрактом, составляет 15 млн евро.
Денисов выступает за "Спартак" с 2019 года. В 56 играх в составе "красно-белых" он забил один мяч и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: "Лилль" предложил 11 млн евро за полузащитника "Спартака" Денисова
Полузащитник московского "Спартака" Даниил Денисов может продолжить карьеру в чемпионате Франции.
Фото: ФК "Спартак"