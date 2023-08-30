- Я надеялся, что "Ростов" начнет сезон намного лучше. Есть какие-то спады. Но это только начало чемпионата. Травмировался Осипенко, а другого такого же качественного футболиста в центре обороны нет. Это проблемная позиция. Выздоровеет Осипенко - игра улучшится. Его травма играла роль в не самых лучших результатах и в концовке прошлого сезона. Он один из важнейших игроков "Ростова", - передает слова Гацкана "Чемпионат".
"Ростов" набрал 7 очков в 6 стартовых матчах нового сезона Российской премьер-лиги и занимает одиннадцатое место в турнирной таблице. Последние матчи желто-синие вынужденно проводят без 29-летнего центрального защитника Максима Осипенко, который получил мышечную травму. В четырех играх текущего чемпионата России без Осипенко "Ростов" одержал одну победу и потерпел три поражения, пропустив при этом 10 голов против 4 забитых.
Гацкан: выздоровеет Осипенко - игра "Ростова" улучшится
Экс-опорный полузащитник и экс-капитан "Ростова" Александр Гацкан прокомментировал игру желто-синих на старте нового сезона.
Фото: ФК "Ростов"