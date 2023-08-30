– Если действительно есть предложение по российским игрокам, то надо уезжать в Европу, не смотреть на зарплату и прочие условия. Уровень РПЛ падает, через пару лет европейские клубы не будут обращать внимание на статистику и показатели россиян. Поэтому надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд, – приводит слова Салиховой Metaratings.
30 августа Metaratings сообщило, что полузащитник московского "Спартака" Даниил Денисов может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Отмечалось, что клуб Лиги 1 "Лилль" предложил "Спартаку" 11 млн евро за переход 20-летнего россиянина, но спортивный директор "красно-белых" Пол Эшуорт склоняется к тому, чтобы отказать французской команде в трансфере Денисова. По версии издания, сумма отступных, предусмотренная контрактом, составляет 15 млн евро.
Позднее президент "Лилля" в интервью Sport24 опроверг слухи об интересе к футболисту сборной России, а Telegram-канал "Мутко против" проинформировал об интересе к Даниилу со стороны "Лиона".
Денисов выступает за "Спартак" с 2019 года. В 56 играх в составе "красно-белых" он забил один мяч и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 4 млн евро.
Зарема – о возможном интересе "Лилля" и "Лиона" к Денисову: надо успеть запрыгнуть в уходящий поезд
Зарема Салихова, спутница экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, отреагировала на слухи о том, что "Лилль" и "Лион" интересуются 20-летним полузащитником "красно-белых" Даниилом Денисовым.
Фото: ФК "Спартак"