"У нас в раздевалке стоит пицца, кола, есть протеиновые батончики. Можно кушать, пить. Я восстанавливаюсь дома, с семьей, играю с дочкой. Мне это помогает больше всего.
Что я выберу — колу или пиво? Может, лучше вино, ха-ха. У всех свои секреты. Мне достаточно просто попить воды", — сказал Чернов.
27-летний Чернов стал игроком "Спартака" в феврале 2022 года, в первый же сезон выиграв с командой Кубок России. В нынешнем сезоне спортсмен вышел на поле в трёх матчах, отметившись результативной передачей. Соглашение между сторонами рассчитано до конца 2026 года (информация Transfermarkt).
В следующем матче "Спартак" сыграет на выезде с "Краснодаром". Игра седьмого тура чемпионата России пройдёт 2 сентября.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Никита Чернов: после матчей восстанавливаюсь дома. Кола или пиво? Мне достаточно попить воды
Защитник "Спартака" Никита Чернов рассказал, как восстанавливается после матчей.
Фото: ФК "Спартак"