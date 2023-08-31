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Сычев: у Пиняева с головой все в порядке, звездная болезнь ему не грозит

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Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Сычев считает, что форварду команды Сергею Пиняеву не грозит звёздная болезнь.
Фото: ФК "Локомотив"
"Пиняев сможет реализовать свой потенциал? Все покажет время. Главное, качественно подходить к процессу восстановления, использовать все лучшие качества. С головой у него все в порядке, звездная болезнь ему не грозит", — сказал Сычев.

18-летний Пиняев в нынешнем сезоне принял участие в девяти матчах во всех турнирах, забив гол и отдав результативную передачу. Его контракт с "Локомотивом", за который он выступает со второй половины сезона-2022/2023, рассчитан до конца 2026 года. Ранее спортсмен играл за "Крылья Советов" и "Чертаново".

Источник: "Известия".


Пиняев Сычев Локомотив
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