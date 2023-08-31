Ловчев: "Спартак" всегда с Абаскалем играет весело. Но тренер молодой, плывет
Футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о ситуации в "Спартаке" после победы команды над "Динамо" (4:1) в Кубке России.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Напомним, что до победы в матче Кубка России, "Спартак" выдал трёхматчевую серию без побед в чемпионате страны. Красно-белые проиграли "Уралу" (2:3) и "Зениту" (1:3), а также сыграли вничью с "Ахматом" (0:0).
В чемпионате страны "Спартак" с семью очками занимает в турнирной таблице седьмое место.
Источник: телеграм-канал Евгения Ловчева.