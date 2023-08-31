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Глебов — о победе над "Локо": это очень нужная победа. Мы должны были исправиться за два поражения

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Полузащитник "Ростова" Данил Глебов прокомментировал победу над "Локомотивом" (2:1) в Кубке России.
Фото: ФК "Ростов"
"Это очень нужная победа. Мы должны были исправиться за два поражения. Нужно было сделать приятно себе и болельщикам, которые пришли на матч. 15 тысяч болельщиков на стадионе? Для России это запредельные цифры", — сказал Глебов.

"Ростов" обыграл "Локомотив" благодаря голам Голенкова и Вахании. У железнодорожников отличился Глушенков. В следующем матче, который станет для дончан также домашним, когда примет "Динамо" в чемпионате России. Встреча станет последней перед началом осенних международных сборов национальных команд.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Глебов Ростов Локомотив Кубок России
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