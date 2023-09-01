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Отец Сазонова — про "Динамо" и "Зенит": это дружба на всю жизнь, не развод супругов

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Андрей Сазонов, отец защитника "Торино" Сабы Сазонова, рассказал о периоде карьеры футболиста в России.
Фото: ФК "Динамо"
"Что дал Сабе период игры в России? Все, что мог. Он стал футболистом благодаря академии "Зенита". Развивался дальше в "Динамо". Это дружба на всю жизнь, не развод супругов", — сказал Сазонов-старший.

21-летний Сазонов находился в структуре "Зенита" более трёх лет. В 2021 году клуб из Санкт-Петербурга продал его "Динамо" за скромные 100 тысяч евро (данные Transfermarkt). В московской команде спортсмен раскрылся, став её основным защитником. Сазонов получил вызов от сборной Грузии, за которую успешно выступает. На продаже футболиста "Динамо" сумеет заработать около 3 миллионов евро (данные Transfermarkt).

Источник: Sport24.


Сазонов Торино Динамо Зенит Серия А
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