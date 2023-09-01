"На мой взгляд, в "Ахмате" поспешили расстаться с таким крепким специалистом, как Ташуев. Но, как говорится, руководству виднее. А за Мирослава очень рад... Что касается опасений по поводу отсутствия у Ромащенко опыта, то те, кто его приглашал в "Ахмат", знали, на кого делают ставку", — сказал Романцев.
Сергей Ташуев возглавил "Ахмат" в сентябре 2022 года, приведя команду к пятому месту в Российской Премьер-Лиге в первом же сезоне. Новый сезон команда начала неудачно и специалист был уволен. На его место пришёл Мирослав Ромащенко, который долгие годы входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в разных командах.
Сейчас "Ахмат", набравший семь очков в шести турах, занимает в турнирной таблице 11-е место.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Романцев: в "Ахмате" поспешили расстаться с Ташуевым, но рад за Ромащенко
Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев прокомментировал тренерские перестановки в "Ахмате".
Фото: Станислав Красильников/ТАСС