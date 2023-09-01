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Экс-хавбек "Спартака" Гулиев: для всех будет хорошо, если я получу гражданство Азербайджана

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Новичок "Сабаха" Аяз Гулиев прокомментировал слова главного тренера команды Магомеда Мусаева о том, что россиянин скоро получит паспорт Азербайджана.
Фото: ФК "Химки"
– Этот вопрос не ко мне, не я этим занимаюсь. Для меня главное – как можно быстрее адаптироваться, ведь сезон уже в разгаре. Пока сконцентрирован на тренировках, а не на вопросе о получении азербайджанского паспорта. Конечно, для всех будет хорошо, если я получу гражданство, а лично для меня вопрос с легионерством в местном чемпионате будет закрыт. Это решение пойдет на пользу, – приводит слова Гулиева Sport24.

28 августа "Химки" объявили о переходе экс-полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева в азербайджанский "Сабах". 26-летний россиянин провел за подмосковную команду 22 матча во всех турнирах. В нынешнем сезоне на его счету одна игра в Первой лиге против "Тюмени" (0:1). В других 6 встречах главный тренер химчан оставлял футболиста вне заявки.

Под руководством 39-летнего Мурада Мусаева "Сабах" вышел в 3-й отборочный раунд Лиги конференций, где проиграл в серии пенальти белградскому "Партизану" и прекратил выступление в еврокубках.

В конце августа главный тренер "Сабаха" Мурад Мусаев заявил, что новичок команды Аяз Гулиев в скором времени сменит спортивное гражданство и получит паспорт Азербайджана, что позволит ему перестать считаться легионером в национальном чемпионате.


Спартак Гулиев Химки Сабах Мусаев
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