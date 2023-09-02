– К сожалению, прошлый сезон будет вспоминаться не очень хорошо. Однако Николсон сильный человек и отличный игрок. Мы продолжаем идти вперед, как и всегда. Футбол – это как жизнь: то взлет, то падение. Победители сильны, когда падают.
Никаких обид на "Спартак" нет. Мы расстаемся друзьями. Шамар всегда отдавал всего себя клубу, а клуб отдавал все ему. Так что, может быть, когда-нибудь он снова наденет футболку "Спартака", – цитирует Портегу Sport24.
1 сентября нападающий "Спартака" Шамар Николсон перешел во французский "Клермон" на правах аренды. Об этом проинформировала пресс-служба клуба Лиги 1. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2023/24 и предусматривает опцию выкупа.
Ранее журналист Джанлуиджи Лонгари сообщил, что по условиям трудового договора "красно-белые" продолжат выплачивать Николсону 80% зарплаты, предусмотренной действующим соглашением с московским клубом. В "Клермоне" Шамар станет одноклубником экс-футболиста "Спартака" Максимилиано Кофрие.
Николсон связан контрактом со "Спартаком" до конца сезона-2025/26. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда сборной Ямайки в 4,5 млн евро. После возвращения в расположение клуба в конце июля 2023 года Шамар не был включен в заявку команды и не провел ни одного матча в новом сезоне.
Агент Николсона – об уходе из "Спартака": Шамар всегда отдавал всего себя клубу, а клуб отдавал все ему
Ненад Протега, представляющий интересы форварда "Спартака" Шамара Николсона, прокомментировал трансфер своего клиента во французский "Клермон" на правах аренды.
Фото: ФК "Клермон"