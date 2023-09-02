– Если "Спартак" не возьмет нового нападающего, то переход Шамара будет провалом для клуба. Любая травма Соболева, недомогание или отравление, и "Спартак" остается без нападающего, — передает слова Салиховой Sport24.
26-летний Шамар Николсон с зимы 2022 года принадлежит московскому "Спартаку". Его действующий трудовой договор с красно-белыми истекает летом 2026 года. Вчера стало известно о том, что нападающий столичного клуба на правах аренды перешел во французский "Клермон", где он проведет сезон 2023-2024.
Московский "Спартак" после шести туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету десять набранных очков. Красно-белые располагаются на седьмой строчке в турнирной таблице.
Салихова: если "Спартак" не возьмет нового нападающего, то уход Шамара будет провалом
Зарема Салихова, супруга экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала уход нападающего Шамара Николсона из московского клуба.
Фото: "Чемпионат"