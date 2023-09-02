— Если брать сегодняшний матч, самое болезненное — что мы проиграли. Поражения команда не заслуживала, по качеству игры это была наша лучшая игра, мы играли очень компактно, агрессивно, много борьбы выигрывали, неплохо комбинировали, создавали моменты, но, к сожалению, не забивали. Такие игры должны вознаграждаться заработанными очками.
Второго сентября 2023 года казанский "Рубин" провел выездной поединок против нижегородского "Пари НН". Команды сыграли в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Рашида Рахимова потерпели неудачу со счетом 1:2. Таким образом, у команды из Татарстана прервалась 3-матчевая серия без поражений во всех официальных турнирах.
После семи туров чемпионата России по футболу казанский "Рубин" имеет на своем счету шесть набранных баллов. Коллектив Рашида Рахимова пребывает на 13 месте в турнирной таблице.
Источник: "Матч ТВ"
Рахимов: "Рубин" не заслуживал поражения от "Пари НН"
Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды от нижегородского "Пари НН" (1:2) в седьмом туре РПЛ.
Фото: РИА Новости