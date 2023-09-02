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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
АхматЗавершен
Нижний Новгород
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Крылья Советов
3 - 0 3 0
ФакелЗавершен
Краснодар
20:00
СпартакНе начат
П1 2.32X 3.85П2 3.05

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Волгарь
1 - 2 1 2
СоколЗавершен
Алания
2 - 1 2 1
Енисей2 тайм
Химки
1 - 1 1 1
Кубань2 тайм

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Шеффилд
2 - 2 2 2
ЭвертонЗавершен
Манчестер Сити
5 - 1 5 1
ФулхэмЗавершен
Челси
0 - 1 0 1
Ноттингем ФорестЗавершен
Брентфорд
2 - 2 2 2
БорнмутЗавершен
Бёрнли
2 - 5 2 5
ТоттенхэмЗавершен
Брайтон
0 - 0 0 0
Ньюкасл1 тайм
П1 1.6X 4.3П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
5 - 3 5 3
ГранадаЗавершен
Реал Мадрид
2 - 1 2 1
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Валенсия1 тайм
П1 1.61X 3.85П2 6.2
Бетис
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.01X 3.5П2 4.1

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
0 - 1 0 1
Кальяри1 тайм
П1 3.4X 3.45П2 2.18
Удинезе
0 - 0 0 0
Фрозиноне1 тайм
П1 2.03X 3.3П2 3.9
Аталанта
21:45
МонцаНе начат
П1 1.67X 4.2П2 5.2
Наполи
21:45
ЛациоНе начат
П1 1.67X 4.3П2 5.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
3 - 1 3 1
ВольфсбургЗавершен
Байер
5 - 1 5 1
ДармштадтЗавершен
Вердер
4 - 0 4 0
МайнцЗавершен
Аугсбург
2 - 2 2 2
БохумЗавершен
Штутгарт
5 - 0 5 0
ФрайбургЗавершен
Боруссия М
1 - 0 1 0
Бавария1 тайм
П1 4.2X 4.1П2 1.8

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брест
0 - 0 0 0
РеннЗавершен
Монако
22:00
ЛансНе начат
П1 2.09X 3.95П2 3.35
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Рахимов: "Рубин" не заслуживал поражения от "Пари НН"

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Главный тренер казанского "Рубина" Рашид Рахимов высказался о поражении своей команды от нижегородского "Пари НН" (1:2) в седьмом туре РПЛ.
Фото: РИА Новости
— Если брать сегодняшний матч, самое болезненное — что мы проиграли. Поражения команда не заслуживала, по качеству игры это была наша лучшая игра, мы играли очень компактно, агрессивно, много борьбы выигрывали, неплохо комбинировали, создавали моменты, но, к сожалению, не забивали. Такие игры должны вознаграждаться заработанными очками.

Второго сентября 2023 года казанский "Рубин" провел выездной поединок против нижегородского "Пари НН". Команды сыграли в рамках седьмого тура Российской Премьер-лиги. Подопечные Рашида Рахимова потерпели неудачу со счетом 1:2. Таким образом, у команды из Татарстана прервалась 3-матчевая серия без поражений во всех официальных турнирах.

После семи туров чемпионата России по футболу казанский "Рубин" имеет на своем счету шесть набранных баллов. Коллектив Рашида Рахимова пребывает на 13 месте в турнирной таблице.

Источник: "Матч ТВ"


Рубин Рахимов Пари НН
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