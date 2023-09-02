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Талалаев: уровень Первой лиги очень сильно упал. Года два судьи свистели на каждый стык, а сейчас дают бороться

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Главный тренер "Химок" Андрей Талалаев после домашней ничьей в меньшинстве с "Кубанью" (1:1) отметил изменение трактовок единоборств судьями в матчах РПЛ и Первой лиги.
Фото: ФК "Химки"
– Уровень Первой лиги очень сильно упал. Сейчас за счет физики и дисциплины большинство команд научились обороняться, особенно на искусственных полях и особенно с таким судейством. У нас же все не бывает ровно. Года два свистели на каждый стык, а сейчас дают бороться. Если мы боремся на такого уровня поле, как в Химках – это одно. А когда уровень допуска борьбы такой же в Саратове или в Тюмени – там немножко по?другому смотрится, – приводит слова Талалаева "Матч ТВ".

2 сентября подмосковные "Химки" на своем поле поделили очки с "Кубанью". Встреча на стадионе "Арена Химки" завершилась со счетом 1:1. На 45-й минуте хозяева остались вдесятером после того, как хавбек химчан Равиль Нетфуллин был удален за прямую красную карточку за грубый фол. Безвыигрышная серия команды Андрея Талалаева достигла трех матчей. "Химки" набрали 11 очков и расположились на восьмом месте в таблице Первой лиги. 11 сентября в рамках 9-го тура подмосковные футболисты в Туле сыграют с местным "Арсеналом".


Химки Кубань Талалаев Судейство
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