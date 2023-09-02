– Положительных эмоций быть не может: проиграли важную игру. Мы потеряли уже очень много очков. Турнирное положение ужасное для нас. Надо делать какие-то выводы и менять что-то. Нужно каждому в себе разобраться. Нужно понимать, за кого мы играем. В конце упустили момент и получили пенальти. Это наша командная ошибка – кого-то одного винить в поражении нельзя, – цитирует Литвинова "СЭ".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Литвинов: турнирное положение ужасное для "Спартака". Надо делать какие-то выводы и менять что-то
Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов поделился эмоциями от поражения в выездном матче 7-го тура РПЛ от "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"