– После перерыва на сборные руководство "Спартака" должно потребовать от Абаскаля набрать определенное количество очков. Если не получится, пора закрывать эту историю. Если получится, можно дать ему доработать до зимней паузы. Где находится "Спартак" сейчас и где хотел бы находиться – абсолютно разные вещи.
Как минимум сказать Абаскалю, что у него 2–3 игры. Плюс издалека зайти к Черчесову, спросить, что он вообще думает про футбол, "Спартак" и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для РПЛ, – цитирует Булыкина "РБ Спорт".
В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" под руководством 34-летнего испанского тренера Гильермо Абаскаля в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.
После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.
Булыкин: "Спартаку" нужно сказать Абаскалю, что у него 2–3 игры. Плюс издалека зайти к Черчесову
Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал совет руководству "Спартака" после поражения в выездном матче 7-го тура РПЛ от "Краснодара" (0:2).
Фото: "Матч ТВ"