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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 0 0 0
Сочи1 тайм
П1 2.38X 3.5П2 2.81
Локомотив
15:15
БалтикаНе начат
П1 1.88X 4П2 4
ЦСКА
17:30
ЗенитНе начат
П1 2.95X 3.55П2 2.5
Ростов
20:00
ДинамоНе начат
П1 2.55X 3.65П2 2.75

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
0 - 2 0 2
Динамо МхЗавершен
Шинник
14:00
НефтехимикНе начат
П1 2.5X 3.35П2 2.85
Акрон
15:00
ЧерноморецНе начат
П1 1.74X 3.75П2 4.8
КАМАЗ
17:00
ЛенинградецНе начат
П1 2.4X 3.15П2 3.15

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
16:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.93X 3.55П2 4.4
Ливерпуль
16:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.61X 4.7П2 5
Арсенал
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 1.83X 4.2П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Жирона
15:00
Лас-ПальмасНе начат
П1 1.75X 3.85П2 5
Мальорка
17:15
АтлетикНе начат
П1 3.2X 3П2 2.6
Атлетико
19:30
СевильяНе начат
П1 1.57X 4.4П2 6
Осасуна
22:00
БарселонаНе начат
П1 5.6X 4.3П2 1.6

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Интер
19:30
ФиорентинаНе начат
П1 1.74X 4П2 4.9
Торино
19:30
ДженоаНе начат
П1 2.16X 3.25П2 3.85
Лечче
21:45
СалернитанаНе начат
П1 1.93X 3.45П2 4.5
Эмполи
21:45
ЮвентусНе начат
П1 5.4X 4.1П2 1.69

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Айнтрахт
16:30
КельнНе начат
П1 2.32X 3.4П2 3.3
Унион
18:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.5X 3.65П2 2.12

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
14:00
КлермонНе начат
П1 2.26X 3.55П2 3.3
Лилль
16:00
МонпельеНе начат
П1 2.07X 3.8П2 3.55
Мец
16:00
РеймсНе начат
П1 4.3X 3.8П2 1.87
Гавр
16:00
ЛорьянНе начат
П1 2.5X 3.25П2 3.1
Ницца
18:05
СтрасбурНе начат
П1 1.93X 3.6П2 4.2
Лион
21:45
ПСЖНе начат
П1 4.9X 4.6П2 1.64
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Булыкин: "Спартаку" нужно сказать Абаскалю, что у него 2–3 игры. Плюс издалека зайти к Черчесову

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Бывший нападающий "Локомотива" Дмитрий Булыкин дал совет руководству "Спартака" после поражения в выездном матче 7-го тура РПЛ от "Краснодара" (0:2).
Фото: "Матч ТВ"
– После перерыва на сборные руководство "Спартака" должно потребовать от Абаскаля набрать определенное количество очков. Если не получится, пора закрывать эту историю. Если получится, можно дать ему доработать до зимней паузы. Где находится "Спартак" сейчас и где хотел бы находиться – абсолютно разные вещи.

Как минимум сказать Абаскалю, что у него 2–3 игры. Плюс издалека зайти к Черчесову, спросить, что он вообще думает про футбол, "Спартак" и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для РПЛ, – цитирует Булыкина "РБ Спорт".

В минувшую субботу, 2 сентября, "Спартак" под руководством 34-летнего испанского тренера Гильермо Абаскаля в гостях уступил "Краснодару" в рамках 7-го тура чемпионата России, продлив свою серию без побед в РПЛ до четырех игр. Матч окончился со счетом 2:0 (1:0) в пользу "быков". Колумбийский форвард Джон Кордоба на 40-й минуте вывел хозяев вперед, замкнув передачу уругвайского защитника Лукаса Оласы. На 83-й минуте армянский хавбек Эдуард Сперцян реализовал 11-метровый удар и поставил победную точку.

После семи сыгранных туров "Краснодар" с 17 очками укрепился на 1-м месте в чемпионате страны. Команда Владимира Ивича пока не знает горечи поражений на старте Российской Премьер-Лиги. "Спартак" не побеждает на протяжении четырех туров РПЛ подряд. "Красно-белые" с 10 очками идут восьмыми в таблице.


Спартак Абаскаль Черчесов С Булыкин
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