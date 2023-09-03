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Михаил Кержаков: хорошо, что "Зенит" проявил характер, спасибо ребятам. С меня должок

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Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков поделился мыслями о матче 7-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:1).
Фото: Sport24
- Для нас это потеря очков. В первом тайме мы были лучше, но пропустили гол из?за моей ошибки. Еще Игорь Акинфеев сделал несколько сумасшедших сэйвов. Механика пропущенного мной мяча такая, что я ждал пас не в створ, но просто подзадержался и тут меня накрыл Заболотный. Хорошо, что мы проявили характер, спасибо ребятам. С меня должок, постараюсь отдать его, если будет такая возможность.

Матч ЦСКА - "Зенит" в рамках седьмого тура российской Премьер-лиги завершился вничью со счетом 1:1. В самом дебюте встречи, воспользовавшись ошибкой вратаря "Зенита" Михаила Кержакова, забитым мячом отметился форвард ЦСКА Антон Заболотный. Петербуржцы ушли от поражения в концовке игры, на 88-й минуте. Гол на свой счет записал бразильский защитник "сине-бело-голубых" Дуглас Сантос. Благодаря одному набранному баллу по итогам этого поединка, клуб с берегов Невы переместился на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков.

Источник: "Матч ТВ"


Кержаков М Зенит ЦСКА
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