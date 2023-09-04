"Надеюсь, что нам этот результат воздался за нашу работу. Надо отдать должное "Ростову", они молодцы. Даже вдесятером они достаточно хорошо атаковали", — сказал Шунин.
36-летний Шунин в семи встречах нынешнего сезона пропустил 12 голов и единожды сыграл "на ноль". Его соглашение с родной командой рассчитано до конца текущего сезона.
Сейчас чемпионат РПЛ ушёл на международную паузу. После неё динамовцы проведут матч с "Пари НН" 15 сентября.
Источник: "РБ Спорт".
Шунин: надеюсь, победа над "Ростовом" воздалась за работу "Динамо"
Вратарь "Динамо" Антон Шунин прокомментировал победу над "Ростовом" (2:1) в матче 7-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Динамо"