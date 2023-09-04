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Нагорных: несмотря на моменты, которыми Дзюбу пытаются выбить из колеи, он продолжает делать свою работу

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал выступления нападающего Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ
"Артем своей игрой доказывает, что является топовым игроком в чемпионате России. Несмотря на моменты, которыми его пытаются выбить из колеи, он делает свою работу и забивает", — сказал Нагорных.

35-летний нападающий в последнем матче чемпионата России перед международной паузы с "Балтикой" (3:2) отметился забитым мячом. Его соглашение с московской командой рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на сезон.

Источник: РИА Новости.


Нагорных Дзюба Локомотив
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