"Артем своей игрой доказывает, что является топовым игроком в чемпионате России. Несмотря на моменты, которыми его пытаются выбить из колеи, он делает свою работу и забивает", — сказал Нагорных.
35-летний нападающий в последнем матче чемпионата России перед международной паузы с "Балтикой" (3:2) отметился забитым мячом. Его соглашение с московской командой рассчитано до конца текущего сезона с возможностью продления ещё на сезон.
Источник: РИА Новости.
Нагорных: несмотря на моменты, которыми Дзюбу пытаются выбить из колеи, он продолжает делать свою работу
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных прокомментировал выступления нападающего Артёма Дзюбы в нынешнем сезоне.
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ