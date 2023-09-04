"Мне неинтересен поступок Изидора... Ушел и ушел. В клубе разберутся. Я бы так не поступил", — сказал Баринов.
Ранее стало известно, что 23-летний француз самовольно покинул расположение "Локомотива" и остаётся во Франции. Агент футболиста заявил, что у Вильсона дома остаётся беременная жена, поэтому он слёзно просил руководство клуба отпустить его в другую команду, однако в "Локомотиве" не согласились на два предложения.
Источник: "Матч ТВ".
Баринов — об отъезде Изидора: мне его поступок неинтересен, но я бы так не поступил
Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал отъезд из расположения клуба нападающего Вильсона Изидора.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков