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Баринов — об отъезде Изидора: мне его поступок неинтересен, но я бы так не поступил

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов прокомментировал отъезд из расположения клуба нападающего Вильсона Изидора.
Фото: РИА Новости / Павел Бедняков
"Мне неинтересен поступок Изидора... Ушел и ушел. В клубе разберутся. Я бы так не поступил", — сказал Баринов.

Ранее стало известно, что 23-летний француз самовольно покинул расположение "Локомотива" и остаётся во Франции. Агент футболиста заявил, что у Вильсона дома остаётся беременная жена, поэтому он слёзно просил руководство клуба отпустить его в другую команду, однако в "Локомотиве" не согласились на два предложения.

Источник: "Матч ТВ".


Изидор Баринов Локомотив
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