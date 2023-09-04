"Привыкли. Понятно, что он провел хороший сезон... Возможно, где-то не хватает", — сказал Сутормин.
26-летний Малком играл за "Зенит" с 2019 по 2023 год. За этот период бразильский нападающий в 109 матчах забил 42 мяча и отдал 24 результативные передачи. "Зенит" продал спортсмена в саудовский "Аль-Хиляль" за 60 миллионов евро. В новой команде спортсмен в пяти матчах отличился четыре раза и отдал голевую передачу.
Источник: Sport24.
Cутормин: "Зенит" привык играть без Малкома, возможно, его где-то не хватает
Полузащитник "Зенита" Алексей Сутормин заявил, что команда привыкла играть без нападающего Малкома, ушедшего в "Аль-Хиляль".
Фото: Анна Мейер / ФК "Зенит"