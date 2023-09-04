– Не сказал бы, что меня пугает такая тенденция отъездов, но ситуация вопиющая. Ты – игрок, у тебя есть действующий контракт, и ты его выполняешь. В одностороннем порядке так делать непрофессионально. Мы совместно с "Локомотивом", "Динамо" и "Ростовом" будем отстаивать свои интересы.
Каждый футболист, имеющий контракт, должен его исполнять. Тем более было принято решение ФИФА, которое должно исполняться. Надеюсь, что все юридические решения будут в пользу клубов, потому что создавать такие прецеденты ни в коем случае нельзя, – цитирует Алаева "Матч ТВ".
В первой декаде августа норвежский хавбек "Ростова" Матиас Норманн в одностороннем порядке разорвал трудовой договор с "Динамо", за который выступал на правах аренды, и уехал из России. Легионер объяснил свое решение соображениями безопасности после атаки БПЛА на здания "Москва-Сити". Спустя некоторое время саудовский "Аль-Раед" анонсировал соглашения со скандинавским полузащитником.
Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего "Локомотива" Вильсона Изидора, заявил, что московский клуб отклонил уже третье предложение по поводу трансфера его клиента. Сам 23-летний француз уведомил через агента о том, что не намерен возвращаться в Россию после срыва сделки по переходу в "Метц".
"Матч ТВ" сообщил, что руководство "железнодорожников" находится в стадии переговоров с тремя европейскими клубами по поводу возможного трансфера нападающего Вильсона Изидора. На 23-летнего француза претендуют греческий "Олимпиакос", сербская "Црвена Звезда", а также неназванный турецкий клуб.
Президент РПЛ Алаев – об отъезде Изидора и Норманна: ситуация вопиющая
Президент РПЛ Александр Алаев назвал вопиющей ситуацию с отъездом легионеров Матиаса Норманна из "Ростова" и Вильсона Изидора из "Локомотива".
Фото: РФС