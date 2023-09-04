– Мы видели его работу, понимали, что это за специалист. Да, может быть, у него нет опыта работы в клубах РПЛ как главного тренера, но та работа, которую он проделал в академии, нас полностью устраивала. Он эту команду знает очень хорошо, видел ее возможности в прошлом сезоне. Рассчитываем, что Давид будет работать у нас долго.
22 августа 2023 года стало известно о том, что чешский менеджер Иржи Ярошик покинул должность главного тренера "Оренбурга". В тот же день российская команда объявила о назначении нового наставника. Им оказался Давид Деограсия, который до этого работал в академии. Под руководством испанского специалиста "Оренбург" провел три матча во всех официальных турнирах. Он одержал две победы и однажды сыграл вничью.
Источник: "Матч ТВ"
Спортдир "Оренбурга": рассчитываем, что Деограсия будет работать у нас долго
Дмитрий Андреев, спортивный директор "Оренбурга", высказался о назначении Давида Деограсии на должность главного тренера "Оренбурга".
Фото: "Матч ТВ"