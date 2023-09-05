"То, что Абаскаль находится в поиске, это видно, все об этом говорят. Многие возмущаются этому, но он видит и чувствует команду немного по-другому. Он ищет, старается найти что-то оптимальное, показать тот футбол, который бы приносил результат в сложных матчах", — сказал Балахнин.
Отметим, что московская команда не может победить в чемпионате России уже четыре тура подряд. Коллектив, начавший сезон в лиге с трёх побед кряду, теперь проиграл три матча и единожды сыграл вничью. Теперь у "Спартака" всего 10 очков после семи туров РПЛ и девятая строчка в турнирной таблице.
Отметим, что пока Российская Премьер-Лига ушла на международную паузу, которая закончится через 10 дней.
Источник: "Газета.ru".
Балахнин — про Абаскаля: находится в поиске. Многие возмущаются, но он видит команду по-другому
Российский тренер Сергей Балахнин высказался о ситуации главного тренера Гильермо Абаскаля в "Спартаке".
Фото: Денис Бушковский / Матч ТВ