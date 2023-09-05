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Газзаев: Абаскаль никак не может разобраться в своих футболистах. Где стабильность состава?

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Бывший российский тренер Валерий Газзаев высказался о ситуации в московском "Спартаке".
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
"Про главного тренера красно-белых мы уже не раз говорили. Готов повторить: он никак не может разобраться в своих футболистах, найти оптимальные сочетания. И это при том, что у "Спартака" очень приличный подбор исполнителей. Но где стабильность состава?" — сказал Газзаев.

Отметим, что испанского специалиста, тренирующего московскую команду с лета 2022 года, критикуют за частую смену стартового состава в нынешнем сезоне. Многие эксперты уверены, что именно с этим связана серия без побед "Спартака" в чемпионате из четырёх матчей (три поражения).

Источник: "Спорт-Экспресс".


Газзаев Спартак
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