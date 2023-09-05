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Афанасьев: про "Спартак" можно забыть в этом сезоне. "Зенит" обыграл его как на тренировке

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Бывший футболист "Зенита" Аркадий Афанасьев высказался о перспективах "Спартака" в нынешнем сезоне.
Фото: Дарья Исаева / CЭ
"Спартак" не будет претендовать на титул? Нет, про "Спартак" можно забыть в этом сезоне. Ребята из "Зенита" обыграли их в Москве как на тренировке. На голову были выше", — сказал Афанасьев.

Напомним, "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 3:1 в выездном матче на "Открытие Банк Арене". Сейчас у команды Сергея Семака 14 очков и вторая строчка в турнирной таблице. Выше располагается лишь "Краснодар", набравший 17 очков в семи турах. У "Спартака" дела идут похуже: лишь девятое место и 10 очков в семи матчах.

Источник: "РБ Спорт".


Спартак Зенит Афанасьев
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