"Спартак" не будет претендовать на титул? Нет, про "Спартак" можно забыть в этом сезоне. Ребята из "Зенита" обыграли их в Москве как на тренировке. На голову были выше", — сказал Афанасьев.
Напомним, "Зенит" обыграл "Спартак" со счётом 3:1 в выездном матче на "Открытие Банк Арене". Сейчас у команды Сергея Семака 14 очков и вторая строчка в турнирной таблице. Выше располагается лишь "Краснодар", набравший 17 очков в семи турах. У "Спартака" дела идут похуже: лишь девятое место и 10 очков в семи матчах.
Источник: "РБ Спорт".
Афанасьев: про "Спартак" можно забыть в этом сезоне. "Зенит" обыграл его как на тренировке
Фото: Дарья Исаева / CЭ