"Считаю результат игры справедливым. Если бы не случилась эта ошибка в начале матча, еще не известно, как сложилась бы игра. "Зенит" доминировал в первом тайме. Марио имел отличный шанс, но блестящая реакция Игоря Акинфеева заставила вновь вспомнить о его мастерстве.
Во втором тайме армейцы выровняли игру, могли забить второй гол. Считаю, сказались замены, которые произвел Семак. Молодцы, что отыгрались", — сказал Валуев.
Напомним, в этой игре, прошедшей на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве, счёт в матче был открыт уже на первых минутах, когда нападающий ЦСКА Антон Заболотный, подкарауливший ошибку вратаря соперника Михаила Кержакова, отправил мяч в сетку. Отыграться гости смогли лишь в концовке матча благодаря усилиям бразильского футболиста Дугласа Сантоса, забившего мяч после углового. В концовке встречи между коллективами развязалась потасовка, которая едва не переросла в драку. Судьи и технический персонал сумели остановить побоище, и матч закончился ничьей — 1:1.
Источник: "РБ Спорт".
Валуев: блестящая реакция Акинфеева в матче с "Зенитом" заставила вновь вспомнить об его мастерстве
Депутат Госдумы РФ Николай Валуев высказался после просмотра матча 7-го тура РПЛ между "Зенитом" и ЦСКА.
Фото: Вячеслав Евдокимов, ФК "Зенит"