– Мы отправили в "Локомотив" мотивировочную часть решения по инциденту с Дзюбой. У клуба есть 7 дней, чтобы подать апелляцию, – цитирует Григорьянца "СЭ".
Напомним, в середине августа КДК РФС вынес решение дисквалифицировать форварда "Локомотива" Артема Дзюбу на 2 игры чемпионата России условно и выписать штраф 35-летнему футболисту за угрозы в адрес корреспондента.
Инцидент произошел на парковке стадиона "РЖД Арена" после финального свистка матча 4-го тура Премьер-Лиги между "Локомотивом" и "Крыльями Советов" (1:1). Дзюба пропускал игру из-за травмы. Журналист задал ему вопрос по поводу низкой результативности на старте сезона, который Артем счел провокационным и пригрозил представителю СМИ засунуть телефон "в одно место".
Григорьянц: КДК отправил в "Локомотив" мотивировочную часть решения по инциденту с Дзюбой. У клуба 7 дней на апелляцию
Председатель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц проинформировал, что мотивировочная часть решения по инциденту с нападающим Артемом Дзюбой была направлена в "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"