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Камоцци: "Спартак" — особенный клуб для меня, не смог бы отказаться от возвращения

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Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что принял бы предложение по возвращению в "Спартак".
Фото: личный архив
"Я очень привязан к "Спартаку". Это особенный клуб для меня. Если бы мне предложили вернуться, я бы не смог отказаться", — сказал Камоцци.

Специалист работал советником бывшего владельца команды Леонида Федуна около двух лет. Итальянец покинул московскую команду летом 2022 года параллельно со сменой власти в российском клубе.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Камоцци Федун Спартак
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