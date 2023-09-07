"Я очень привязан к "Спартаку". Это особенный клуб для меня. Если бы мне предложили вернуться, я бы не смог отказаться", — сказал Камоцци.
Специалист работал советником бывшего владельца команды Леонида Федуна около двух лет. Итальянец покинул московскую команду летом 2022 года параллельно со сменой власти в российском клубе.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Камоцци: "Спартак" — особенный клуб для меня, не смог бы отказаться от возвращения
Бывший советник Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что принял бы предложение по возвращению в "Спартак".
Фото: личный архив