"Абаскалю нужно работать, работать и еще раз работать, чтобы справиться с критикой в свой адрес. Только упорный труд может помочь Гильермо на данном этапе", — сказал Рианчо.
Рианчо заявил, что постоянно читал российскую прессу, когда работал в стране. Он считает, что и Абаскаль знает о критике, поступающей в его адрес. Отметим, что Рианчо исполнял главного тренера "Спартака" осенью 2018 года, когда из команды был уволен итальянский специалист Массимо Каррера.
Источник: "РБ Спорт".
Рианчо: чтобы справиться с критикой, Абаскалю нужно работать и работать
Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, как наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю справится с критикой в свой адрес.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"