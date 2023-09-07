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Рианчо: чтобы справиться с критикой, Абаскалю нужно работать и работать

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Бывший главный тренер "Спартака" Рауль Рианчо рассказал, как наставнику красно-белых Гильермо Абаскалю справится с критикой в свой адрес.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Абаскалю нужно работать, работать и еще раз работать, чтобы справиться с критикой в свой адрес. Только упорный труд может помочь Гильермо на данном этапе", — сказал Рианчо.

Рианчо заявил, что постоянно читал российскую прессу, когда работал в стране. Он считает, что и Абаскаль знает о критике, поступающей в его адрес. Отметим, что Рианчо исполнял главного тренера "Спартака" осенью 2018 года, когда из команды был уволен итальянский специалист Массимо Каррера.

Источник: "РБ Спорт".


Рианчо Абаскаль Спартак
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