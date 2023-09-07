— Официальная информация будет исходить от клуба, если она будет. На сегодняшний день ничего сказать не могу. Наберите Александра Ивановича Медведева, узнаете больше, — передает слова Семака "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит". Ожидается, что сине-бело-голубые арендует французского игрока на один сезон с возможностью выкупа.
Вильсон Изидор является футболистом московского "Локомотива" с 2022 года. Его действующее соглашение с "железнодорожниками" истекает через три года.
Главный тренер "Зенита" Семак – о возможном подписании Изидора: официальная информация будет исходить от клуба
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак отреагировал на информацию о том, что сине-бело-голубые могут подписать нападающего московского "Локомотива" Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Зенит"