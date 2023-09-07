Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
0 - 1 0 1
ФинляндияЗавершен
Литва
2 - 2 2 2
ЧерногорияЗавершен
Нидерланды
3 - 0 3 0
Греция2 тайм
Дания
3 - 0 3 0
Сан-Марино2 тайм
Франция
2 - 0 2 0
Ирландия2 тайм
Чехия
1 - 1 1 1
Албания2 тайм
П1 2.42X 1.82П2 9.4
Сербия
1 - 2 1 2
Венгрия2 тайм
П1 7.6X 3.25П2 1.59
Словения
4 - 2 4 2
Северная Ирландия2 тайм
П1 1.01X 14П2 120
Польша
0 - 0 0 0
Фарерские острова2 тайм
П1 1.5X 2.76П2 25

Товарищеские матчи. Сборные

Египет (U-23)
1 - 1 1 1
РоссияЗавершен

Главный тренер "Зенита" Семак – о возможном подписании Изидора: официальная информация будет исходить от клуба

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак отреагировал на информацию о том, что сине-бело-голубые могут подписать нападающего московского "Локомотива" Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Зенит"
— Официальная информация будет исходить от клуба, если она будет. На сегодняшний день ничего сказать не могу. Наберите Александра Ивановича Медведева, узнаете больше, — передает слова Семака "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор в ближайшее время перейдет в петербургский "Зенит". Ожидается, что сине-бело-голубые арендует французского игрока на один сезон с возможностью выкупа.

Вильсон Изидор является футболистом московского "Локомотива" с 2022 года. Его действующее соглашение с "железнодорожниками" истекает через три года.


Семак Зенит Изидор Российские трансферы Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится